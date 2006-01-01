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  • Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
    Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
     

    Арт.: DrTechnoID23075

    Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB...

    Работа и развлечения выходят на новый уровень вместе с обновленной линейкой Galaxy Tab

    Встречайте планшет Galaxy Tab S7+. Работа и игры выходят на новый уровень благодаря невероятно мощному процессору и сверхплавной передаче изображения на экран с частотой обновления 120 Гц. Получите настоящий опыт ПК при подключении чехла-клавиатуры (продается отдельно) или используйте обновленное электронное перо S Pen со сверхнизкой задержкой при письме. Эффект полного погружения в происходящее на экране полностью изменит ваш подход к работе и развлечениям.

    Настолько плавный, что сложно поверить

    Благодаря частоте обновления 120 Гц даже самые динамичные сцены отображаются исключительно плавно. При этом экран автоматически регулирует ее уровень в зависимости от контента, что помогает сохранить заряд аккумулятора во время скроллинга страниц в интернете или при просмотре любимого фильма.

    Мощь без компромиссов

    Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus - это прорыв в производительности. Невероятно быстрый и мощный интеллектуальный чипсет отличается минимальными задержками и легко справится с самыми ресурсоемкими играми и приложениями. Берите от Galaxy Tab S7+ максимум возможностей.

     

    Один заряд - целый день работы

    Смотрите свои любимые фильмы и сериалы от рассвета до заката. Аккумулятор Galaxy Tab S7+ настолько мощный, что обеспечивает работу устройства на протяжении целого дня и даже дольше. А благодаря поддержке зарядного устройства 45Вт пополнить заряд можно еще быстрее.

     

    S Pen нового поколения

    Электронное перо S Pen обладает эргономичным дизайном, надежно и комфортно держится в руке. Значительное уменьшение времени отклика S Pen открывает новые возможности рисования и рукописного ввода текста, создавая ощущение письма на бумаге. Электронное перо удобно крепится на задней панели планшета в специальном магнитном держателе, так что вы всегда сможете записать свои мысли и идеи.

     

    Samsung Notes — принципиально новый подход к составлению заметок

    Samsung Notes позволяет составлять самые разные заметки: писать, рисовать и выделять различными стилями и цветами с использованием S Pen; добавлять фотографии и голосовые комментарии, а также сохранять заметки с поисковыми тегами. А когда внезапно озаряет вдохновение, воспользуйтесь S Pen, чтобы написать заметку на заблокированном экране.

     

    Универсальная клавиатура для работы и развлечений

    Невероятный угол наклона на 165°. Раньше нельзя было представить, что клавиатуру можно использовать под таким большим углом. Удобный шарнир позволяет идеально зафиксировать чехол-клавиатуру для отправки писем, ведении блога или конспектов лекций.

    *Чехлы-клавиатуры для планшетов Galaxy Tab S7 и S7+ продаются отдельно.

     

    Тонкий, легкий, заряжен на съемку

    Ультраширокоугольная камера 5МП / F2.2, широкоугольная камера 13МП / F2.0, видеозапись 4K / 30 кадров в секунду, мультикадр, ночной режим, ночной гиперлапс, переключение между камерами при записи видео, оптимизация сцены AR Doodle м ногое другое в новом планшете Galaxy Tab S7.

     

    Еще больше любимых функций Galaxy

     

    6ГБ ОЗУ для многозадачности с минимальными задержками.

    Встроенная память 128ГБ в вашем планшете на уровне ноутбука для хранения любимых фотографий, музыки, фильмов и приложений.

    Еще больше памяти для самого важного с картой памяти microSD до 1ТБ.

    Панель умного дома для управления всеми подключенными устройствами, планировщик задач и панель заметок.

    Точка доступа в одно касание, которая превращает ваш планшет в Wi-Fi хаб.

    Легкий и одновременный обмен файлами с устройствами Galaxy поблизости.

    Включение экрана по двойному касанию.






     

    • Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
      Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
    • Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
      Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
    • Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
      Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
    • Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
      Планшеты - Планшетный компьютер - Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)

    В кредит первый взнос всего от:

    7075р.

     

    70750р.


    Есть в наличии: ••
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Внимание!!! Официальная гарантия производителя Официальная гарантия производителя!!!

  аксессуары (2шт.)

Для Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
Характеристики Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)

  • Официальная гарантия производителя Официальная гарантия производителя

  • Интерфейс полностью русифицирован

    • Стандарт: Wi-Fi

    • Тип устройства: Планшетный компьютер

    • Операционная система: Android 10

    • Вес: 575 г

    • Размеры (ШxВxТ, мм): 285x185x5.7 мм

    • Особенности: nano SIM, USB Type-C

    • Тип экрана: Super AMOLED, глянцевый

    • Диагональ: 12.4"

    • Разрешение (ШxВ, пикс.): 2800x1752

    • Фотокамера: 13 МП, 5 МП

    • Вспышка: есть

    • Фронтальная фотокамера: 8 МП

    • Поддерживаемые видео форматы: MPEG-4, WMV, MKV, H.264, MOV, MP4

    • Поддерживаемые аудио форматы: AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3

    • Процессор: Qualcomm Snapdragon 865+ 3100 МГц

    • Количество ядер: 8

    • Обьём оперативной памяти, тип: 6 ГБ LPDDR4

    • Обьём основной памяти: 128 ГБ

    • Поддерживаемые интерфейсы для подключения: Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct, Miracast, Bluetooth 5.0

    • Стилус: есть

    • Слот для расширения памяти: есть, microSDXC, до 1024 ГБ

    • Ёмкость аккумулятора: 10090 мА⋅ч

    • ID № на сайте: 23075

  • Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)

    Арт.: DrTechnoID23075

    В кредит первый взнос всего от:

    7075р.

         

    70750р.

    Купить
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