Работа и развлечения выходят на новый уровень вместе с обновленной линейкой Galaxy Tab



Встречайте планшет Galaxy Tab S7+. Работа и игры выходят на новый уровень благодаря невероятно мощному процессору и сверхплавной передаче изображения на экран с частотой обновления 120 Гц. Получите настоящий опыт ПК при подключении чехла-клавиатуры (продается отдельно) или используйте обновленное электронное перо S Pen со сверхнизкой задержкой при письме. Эффект полного погружения в происходящее на экране полностью изменит ваш подход к работе и развлечениям.



Настолько плавный, что сложно поверить



Благодаря частоте обновления 120 Гц даже самые динамичные сцены отображаются исключительно плавно. При этом экран автоматически регулирует ее уровень в зависимости от контента, что помогает сохранить заряд аккумулятора во время скроллинга страниц в интернете или при просмотре любимого фильма.



Мощь без компромиссов



Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus - это прорыв в производительности. Невероятно быстрый и мощный интеллектуальный чипсет отличается минимальными задержками и легко справится с самыми ресурсоемкими играми и приложениями. Берите от Galaxy Tab S7+ максимум возможностей.

Один заряд - целый день работы



Смотрите свои любимые фильмы и сериалы от рассвета до заката. Аккумулятор Galaxy Tab S7+ настолько мощный, что обеспечивает работу устройства на протяжении целого дня и даже дольше. А благодаря поддержке зарядного устройства 45Вт пополнить заряд можно еще быстрее.

S Pen нового поколения



Электронное перо S Pen обладает эргономичным дизайном, надежно и комфортно держится в руке. Значительное уменьшение времени отклика S Pen открывает новые возможности рисования и рукописного ввода текста, создавая ощущение письма на бумаге. Электронное перо удобно крепится на задней панели планшета в специальном магнитном держателе, так что вы всегда сможете записать свои мысли и идеи.

Samsung Notes — принципиально новый подход к составлению заметок



Samsung Notes позволяет составлять самые разные заметки: писать, рисовать и выделять различными стилями и цветами с использованием S Pen; добавлять фотографии и голосовые комментарии, а также сохранять заметки с поисковыми тегами. А когда внезапно озаряет вдохновение, воспользуйтесь S Pen, чтобы написать заметку на заблокированном экране.

Универсальная клавиатура для работы и развлечений



Невероятный угол наклона на 165°. Раньше нельзя было представить, что клавиатуру можно использовать под таким большим углом. Удобный шарнир позволяет идеально зафиксировать чехол-клавиатуру для отправки писем, ведении блога или конспектов лекций.



*Чехлы-клавиатуры для планшетов Galaxy Tab S7 и S7+ продаются отдельно.

Тонкий, легкий, заряжен на съемку



Ультраширокоугольная камера 5МП / F2.2, широкоугольная камера 13МП / F2.0, видеозапись 4K / 30 кадров в секунду, мультикадр, ночной режим, ночной гиперлапс, переключение между камерами при записи видео, оптимизация сцены AR Doodle м ногое другое в новом планшете Galaxy Tab S7.

Еще больше любимых функций Galaxy

6ГБ ОЗУ для многозадачности с минимальными задержками.

Встроенная память 128ГБ в вашем планшете на уровне ноутбука для хранения любимых фотографий, музыки, фильмов и приложений.

Еще больше памяти для самого важного с картой памяти microSD до 1ТБ.

Панель умного дома для управления всеми подключенными устройствами, планировщик задач и панель заметок.

Точка доступа в одно касание, которая превращает ваш планшет в Wi-Fi хаб.

Легкий и одновременный обмен файлами с устройствами Galaxy поблизости.

Включение экрана по двойному касанию.











