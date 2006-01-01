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Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB (Серебро)
Арт.: DrTechnoID23075Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T975 128GB...
Работа и развлечения выходят на новый уровень вместе с обновленной линейкой Galaxy Tab
Встречайте планшет Galaxy Tab S7+. Работа и игры выходят на новый уровень благодаря невероятно мощному процессору и сверхплавной передаче изображения на экран с частотой обновления 120 Гц. Получите настоящий опыт ПК при подключении чехла-клавиатуры (продается отдельно) или используйте обновленное электронное перо S Pen со сверхнизкой задержкой при письме. Эффект полного погружения в происходящее на экране полностью изменит ваш подход к работе и развлечениям.
Настолько плавный, что сложно поверить
Благодаря частоте обновления 120 Гц даже самые динамичные сцены отображаются исключительно плавно. При этом экран автоматически регулирует ее уровень в зависимости от контента, что помогает сохранить заряд аккумулятора во время скроллинга страниц в интернете или при просмотре любимого фильма.
Мощь без компромиссов
Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus - это прорыв в производительности. Невероятно быстрый и мощный интеллектуальный чипсет отличается минимальными задержками и легко справится с самыми ресурсоемкими играми и приложениями. Берите от Galaxy Tab S7+ максимум возможностей.
Один заряд - целый день работы
Смотрите свои любимые фильмы и сериалы от рассвета до заката. Аккумулятор Galaxy Tab S7+ настолько мощный, что обеспечивает работу устройства на протяжении целого дня и даже дольше. А благодаря поддержке зарядного устройства 45Вт пополнить заряд можно еще быстрее.
S Pen нового поколения
Электронное перо S Pen обладает эргономичным дизайном, надежно и комфортно держится в руке. Значительное уменьшение времени отклика S Pen открывает новые возможности рисования и рукописного ввода текста, создавая ощущение письма на бумаге. Электронное перо удобно крепится на задней панели планшета в специальном магнитном держателе, так что вы всегда сможете записать свои мысли и идеи.
Samsung Notes — принципиально новый подход к составлению заметок
Samsung Notes позволяет составлять самые разные заметки: писать, рисовать и выделять различными стилями и цветами с использованием S Pen; добавлять фотографии и голосовые комментарии, а также сохранять заметки с поисковыми тегами. А когда внезапно озаряет вдохновение, воспользуйтесь S Pen, чтобы написать заметку на заблокированном экране.
Универсальная клавиатура для работы и развлечений
Невероятный угол наклона на 165°. Раньше нельзя было представить, что клавиатуру можно использовать под таким большим углом. Удобный шарнир позволяет идеально зафиксировать чехол-клавиатуру для отправки писем, ведении блога или конспектов лекций.
*Чехлы-клавиатуры для планшетов Galaxy Tab S7 и S7+ продаются отдельно.
Тонкий, легкий, заряжен на съемку
Ультраширокоугольная камера 5МП / F2.2, широкоугольная камера 13МП / F2.0, видеозапись 4K / 30 кадров в секунду, мультикадр, ночной режим, ночной гиперлапс, переключение между камерами при записи видео, оптимизация сцены AR Doodle м ногое другое в новом планшете Galaxy Tab S7.
Еще больше любимых функций Galaxy
6ГБ ОЗУ для многозадачности с минимальными задержками.
Встроенная память 128ГБ в вашем планшете на уровне ноутбука для хранения любимых фотографий, музыки, фильмов и приложений.
Еще больше памяти для самого важного с картой памяти microSD до 1ТБ.
Панель умного дома для управления всеми подключенными устройствами, планировщик задач и панель заметок.
Точка доступа в одно касание, которая превращает ваш планшет в Wi-Fi хаб.
Легкий и одновременный обмен файлами с устройствами Galaxy поблизости.
Включение экрана по двойному касанию.
В кредит первый взнос всего от:
7075р.
70750р.
Внимание!!! Официальная гарантия производителя!!!
аксессуары (2шт.)
Официальная гарантия производителя
Интерфейс полностью русифицирован
Стандарт: Wi-Fi
Тип устройства: Планшетный компьютер
Операционная система: Android 10
Вес: 575 г
Размеры (ШxВxТ, мм): 285x185x5.7 мм
Особенности: nano SIM, USB Type-C
Тип экрана: Super AMOLED, глянцевый
Диагональ: 12.4"
Разрешение (ШxВ, пикс.): 2800x1752
Фотокамера: 13 МП, 5 МП
Вспышка: есть
Фронтальная фотокамера: 8 МП
Поддерживаемые видео форматы: MPEG-4, WMV, MKV, H.264, MOV, MP4
Поддерживаемые аудио форматы: AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 865+ 3100 МГц
Количество ядер: 8
Обьём оперативной памяти, тип: 6 ГБ LPDDR4
Обьём основной памяти: 128 ГБ
Поддерживаемые интерфейсы для подключения: Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct, Miracast, Bluetooth 5.0
Стилус: есть
Слот для расширения памяти: есть, microSDXC, до 1024 ГБ
Ёмкость аккумулятора: 10090 мА⋅ч
ID № на сайте: 23075